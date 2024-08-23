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Evli erkeklerle ilgili ilginç gerçek! Kanada'da yapılan araştırmanın sonucu şaşırttı

Evli erkeklerle ilgili ilginç gerçek! Kanada'da yapılan araştırmanın sonucu şaşırttı

Kanada'da yapılan yeni bir araştırmada, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla daha sağlıklı yaşlandığı ortaya koyuldu.

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Kanada'daki Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen 3 yıllık çalışmada, yaşları 60 ve üzerinde 7 bin 600 Kanada vatandaşının yaşlanma süreçlerine ilişkin bulgular incelendi.

Araştırmacılar, inceleme sonucunda, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla 2 kat daha iyi yaşlandığını tespit etti.

Evliliğin kadınlar üzerindeki etkisinin aynı olmadığı sonucuna ulaşan araştırmacılar bekar kadınların, evli, eşlerini kaybetmiş ya da boşanmış kadınlardan daha sağlıklı yaşlandığını ortaya koydu.

İdeal yaşlanmayı "günlük aktiviteleri engelleyen ciddi fiziksel, bilişsel, zihinsel ya da duygusal durumlardan uzak durmak" olarak tanımlayan araştırmacılar, "yüksek düzeyde mutluluğun, fiziksel ve zihinsel sağlığın" yaşlanma üzerinde olumlu etkisi olduğunu kaydetti.

Araştırmacılardan Toronto Üniversitesi Profesörü David Burnes, "Evli insanlar birbirlerini sigarayı bırakmak ya da düzenli egzersiz yapmak gibi sağlıklı davranışları benimsemeye ya da sürdürmeye teşvik ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma, International Social Work dergisinde yayımlandı.

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