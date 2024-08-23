Benzine indirim geldi! Tabela değişti, 23 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatı gerilerken, benzine de indirim geldi. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı. Motorin grubunda ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

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Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. 23 Ağustos 2024 brent petrol, 77 dolar bandında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, akaryakıt fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

NTV'de yer alan habere göre benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı.

Motorin grubunda ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.94 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satılıyor.