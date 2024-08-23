Adana'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı, ifadesine ulaşıldı

Adana'da 4 gün önce çıkan kavgada kız kardeşinin kocasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta kız kardeşi S.G'nin kocası Cafer G'yi (35) sokakta aralarında çıkan kavga sırasında tabancayla vurarak öldüren Volkan Ö'nün (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin ifadesinde, kız kardeşi ile eniştesinin boşanma aşamasında olduğunu, bu konuda konuşmak için eniştesiyle bir araya geldiklerini ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta Cafer G, silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamıştı.