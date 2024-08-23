Birgün gazetesi 'Ülkü Ocakları kampında silahlı eğitim yapıldı” haberiyle rezil rüsva oldu

Birgün gazetesinin "Ülkü Ocakları kampında silahlı eğitim yapıldı” haberinin perde arkası aralandı. Etkinliğin Sakarya Ülkü Ocakları’nın zihinsel, bedensel güçlendirmeye yönelik yaz kampının paintball alanında çekildiği ortaya çıktı. Haberi geri çeken Birgün hakkında Türkgün gazetesi Başyazarı Yıldıray Çiçek, çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

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Birgün gazetesinin ülkücülere yönelik iftirası elinde patladı.

“Ülkü Ocakları kampında silahlı eğitim yapıldı” başlıklı İsmail Arı imzalı verilen haberde “MHP’nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları’nın kampında silahlı eğitim yapıldığı ortaya çıktı. Resmen yeniden Ülkücü komanda kampları düzenliyorlar. Silahların tamamı gerçek” ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca “Askeri uzmanlar silahların gerçek olduğunun altını çizerek, “Bu silahların tamamı gerçek ve haliyle de öldürücü etkisi var. Yivsiz tüfek-silah olarak nitelendiriliyor. Bu silahların hepsinin ruhsatlı olması lazım.” denildi.

Türkgün gazetesi Başyazarı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, yalan habere ilişkin kaleme aldığı "Birgün değil her gün çirkeflik" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

"Sakarya Ülkü Ocakları’nın zihinsel, bedensel güçlendirmeye yönelik yaz kampı yaptığı doğru ama gerçek silahla eğitim yaptığı baştan sona yalandı. Silahların gerçek olmadığı ve görüntülerin paintball alanından çekildiği anlaşılır anlaşılmaz Birgün gazetesi rezil rüsva olarak mecbur “Haberde kullanılan fotoğrafta yer alan silahlarla ilgili üç farklı askeri kaynaktan silahların “gerçek” olduğuna yönelik uzman görüşü almamıza karşın tereddütlerimiz ortadan kalkmamış bulunmaktadır. Bu nedenle haberimizi geri çekmeyi uygun gördük. Konuyla ilgili araştırmamızı sürdüreceğimizi bildirir, okurlarımızdan özür dileriz.” açıklamasını yapmak durumunda kaldılar. Bu açıklamaları bile nasıl kalitesizlik, ölçüsüzlük barındırıyor bakın hele…

"Bir de sıvama işine girmişler"

“Tereddütlerimiz ortadan kalkmamış bulunmaktadır” diyerek bir de sıvama işine girmişler… “Paintball alanından çekilmiş fotoğraf ile rezil rüsva olduk” demiyor da hala millete hikâye anlatmaya devam ediyorlar.

İstanbul/Çekmeköy ilçesindeki CHP örgütüne bağlı gençlerinde 2019 yılına ait Paintball yaptığına dair benzer görüntüleri var. Birgün müsveddesi onları da böyle haber yapmış mıydı acaba?

"Gerçek silahlı kamplar arıyorsa Irak'a göndersin"

Birgün gazetesinin Osman Kavala’nın misyonu çerçevesinde kurulduğu iddia edilir. Birgün gazetesi gerçek silahlı kamplar arıyorsa, terör örgütü PKK ile arası çok iyi olan Osman Kavala bu gazetenin yalan ve iftira üreten muhabiri İsmail Arı’ya randevu alsın da onu Irak’a, Suriye’ye göndersin.

Ya da İsmail Arı, “CHP’den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?” sorusuna “Olabilir. Bence olumlu da olabilir” cevabı veren terör örgütü YPG’nin başındaki teröristbaşı Mazlum Kobani ile buluşmaya gidecek olan CHP’li heyeti beklesin… O zaman aradığı silahlı kampı terör örgütünün kamplarında yakından görmüş olur.

"Her yalana, iftiraya dört elle sarılmaktan asla utanmıyorlar"

Birgün gazetesi ne durduğu noktaya ne ilişkilerine ne de mensubu olduğu ideolojinin siciline bakmadan Ülkücüler üzerinde yalan ve iftira haberlerle itibar suikasti yapmaya çalışıyor. Bunu yaparken de her türlü rezil olmayı göze alıyor. Çünkü bunlardaki ideolojik saplantı ile takıntı geniş bir mide gerektiriyor.

MHP ve Ülkü Ocakları hakkında Sol medyanın haberlerinin çoğu böyledir. Sırf düşmanlıklarını tatmin etmek için her yalana, iftiraya dört elle sarılmaktan asla utanmıyorlar. Paçavra ideolojileri onlara her türlü çirkefliği mübah görüyor. Birgün gazetesinde olan da kendilerine göre doğal bir çirkeflik örneğiydi işte…