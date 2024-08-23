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CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Bedri Baykam'ı ağırladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Bedri Baykam'ı ağırladı

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Bedri Baykam ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

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Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli sanatçı dostumuz Bedri Baykam'ı baba evinde ağırladık. Kendisi dünya sanat tarihi haritasını ve çok sayıda yazılı eserini partimize hediye etme nezaketini gösterdi. Ayrıca çok etkin bir üyemiz olan kendisinin tüzük değişikliğimize ilişkin önerilerini de aldık." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, ziyaretinden dolayı Baykam'a teşekkür etti.

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