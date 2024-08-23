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Kuveyt Türk'ten çiftçilere finansal destek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kuveyt Türk'ten çiftçilere finansal destek

Kuveyt Türk, tarımsal yatırıma ve üretime destek olmak amacıyla Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ (TÜMOSAN) ile işbirliğine imza attı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Kuveyt Türk, traktör finansmanından servis hizmetlerine kadar çiftçilere ve TÜMOSAN bayilerine birçok alanda finansal destek sağlayacak.

TÜMOSAN Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun katıldı.

İşbirliği kapsamında, TÜMOSAN bayilerine özel olarak traktör finansmanından teminat mektubu oranlarına kadar geniş bir yelpazede finansal çözümler sunulacak.

Banka, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere ve bayilere sunduğu finansman olanaklarıyla hem çiftçilerin finansal yükünü hafifletmeyi hem de tarım sektöründeki ekonomik büyümeyi teşvik ederek Türkiye ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Yapılan işbirliği kapsamında banka, TÜMOSAN bayilerine katkı paylı traktör finansmanı için vade farksız ve yılda bir ödeme imkanı sunacak. Ayrıca bayiler, özel oranlı teminat mektubu ve DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Anlaşması avantajından faydalanabilecek.

Çiftçiler ise servis ve yedek parça alımlarında 12 aya kadar ötelemeli ödeme seçeneklerine sahip olacak.

Tohum Kart'la da çiftçilere tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai araç, tarımsal ekipman, tohum, yem gibi harcamaları finanse etme ve ödemeleri hasat dönemine kadar erteleme fırsatı sunuluyor.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilenKuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Delipoyraz, tarımsal yatırıma ve üretime destek olmak için işbirlikleri yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin köklü dizel motor ve traktör üreticilerinden TÜMOSAN ile işbirliği yapan ilk katılım finans kuruluşu olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Yaptığımız iş birliğiyle çiftçilerimize ve tarım sektörüne yönelik desteğimizi bir adım ileriye taşıyoruz. Çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmaya ve sektörün öncü kurumlarıyla iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜMOSAN Genel Müdürü Tosun da işbirliğinin çiftçilere ve tüm paydaşlara büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını aktararak, bayilerinin finansman çözümlerle ve kendilerine sunacakları avantajlarla iş süreçlerini daha da iyileştireceklerini kaydetti.

Amaçlarının traktör ve diğer tarımsal ekipman ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vererek çiftçilere, sürdürülebilir ve verimli tarımsal üretimlerinde yardım etmek olduğuna dikkati çeken Tosun, "Bu süreçte bize destek veren Kuveyt Türk yönetimine ve protokol çalışmalarını yürüten tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılı bir işbirliği dönemi geçireceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.

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