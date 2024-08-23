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Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerleriyle çatıştı ölü ve yaralılar var

Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerleriyle çatıştı ölü ve yaralılar var

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

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Yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugaylarıyla İsrail askerleri arasında Zeytun Mahallesi'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Çıkan şiddetli çatışmalar sonucu İsrail askerleri saflarında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Ölü ve yaralı askerlerin tahliyesi için İsrail ordusuna ait helikopterin bölgeye iniş yaptığı belirtilirken, İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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