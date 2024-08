Galatasaray'da Dursun Özbek'ten taraftara transfer müjdesi! "Kerem Aktürkoğlu" açıklaması

Galatasaray Kulübü ile elektronik para kuruluşu AHL Pay arasında futbol takımı forma şort sponsorluğuna ilişkin imza töreni düzenlendi. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin katıldı.

Başkan Özbek, sponsorluk anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "AHL Pay, bundan sonra formalarımızın şortlarında yer alacak. Elektronik paranın kullanım alanı ülkemizde büyümeye devam ediyor. İşbirliğimizin de büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Onların verdiği katkıyla Galatasaray, daha büyük başarılara ulaşacak. Buna da inancım tam." ifadelerini kullandı.

Young Boys maçına ilişkin konuşan Özbek, "Haftaya salı günü stadımızda Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Başkalarının kıskanarak baktığı bazılarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız." yorumunu yaptı.

Başkan Özbek, transferle ilgili de taraftarlara müjde verdi. Özbek, "Transfer süreci devam ediyor. 3 Eylül'de UEFA'ya son liste verilecek. 15 Eylül'e kadar normal transfer süreci devam ediyor. Sonuna kadar transferin içindeyiz. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Hem hocamız hem yönetimimiz hem scoutlarımızla temas halindeyiz. Unutmayın ki, 2025'teki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız artı Avrupa'da başarılı olmak. Transfer sürecinde en çok dikkat ettiğimiz husus, bu başarıyı bize getirecek takımı oluşturmak. Sezon yeni başladı. İhtiyaçlarımızın tespitini hocamız ve teknik kadromuz yapıyor. İstişare halindeyiz. Transfer sürecinin bitmesine daha zaman var. İhtiyaçlar çerçevesinde yönetim elbette gereğini yapar." dedi.

Özbek, İsviçre'deki maçta Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık pazubandını takmaması ve sonrasında çıkan haberler hakkında da şunları kaydetti:

"Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor. Yeni transferler geliyor, ayrılanlar oluyor. Transfer sürecinde kaptanlıklarda değişiklikler olabiliyor. Şunu hatırlatmak istiyorum; Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek, bir kaptan gibi, sahada 11 kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Bunun kaptanlıkla ilgili Galatasaray'daki bugün yaşananlar, daha sezonun başında, dolayısıyla gidecek gelecek oyuncuların, takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Tartışmalar buradan kaynaklıyor. Kimse endişe etmesin. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir, sevgi dolu bakar. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Kerem gerçekten bir problem yaratıyor mu? Bilmediğimiz bir şey mi var? Sizin bilmediğiniz bir şey yok. Çok iyi çalışan, Galatasaray'da her şeyden haberdar olan bir basın grubu var. Açıklayacağım kısım, kaptanlık süreci için takımın yapısının oluşmasını ve transfer sezonunun kapanmasını bekliyoruz. Elbette Muslera kaptanımız. Transfer sezonu bitmesiyle beraber bu sorunun cevabını açıklarız."

Kerem Aktürkoğlu, Young Boys mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Kerem, "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." demişti. Kerem'in bu açıklamaları, Galatasaray'da kaptanlık krizi çıktığı yönünde iddialara neden olmuştu.