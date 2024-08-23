Galatasaray'da Dursun Özbek'ten taraftara transfer müjdesi! "Kerem Aktürkoğlu" açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gündeme dair değerlendirmeler yaptı. Özbek, scoutlar ile temasta olduklarını ve transfer yapacaklarını söyledi. Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki kaptanlık göreviyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin konuştu.

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Galatasaray Kulübü ile elektronik para kuruluşu AHL Pay arasında futbol takımı forma şort sponsorluğuna ilişkin imza töreni düzenlendi. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin katıldı.

Başkan Özbek, sponsorluk anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "AHL Pay, bundan sonra formalarımızın şortlarında yer alacak. Elektronik paranın kullanım alanı ülkemizde büyümeye devam ediyor. İşbirliğimizin de büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Onların verdiği katkıyla Galatasaray, daha büyük başarılara ulaşacak. Buna da inancım tam." ifadelerini kullandı.

"Bazılarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız"

Young Boys maçına ilişkin konuşan Özbek, "Haftaya salı günü stadımızda Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Başkalarının kıskanarak baktığı bazılarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız." yorumunu yaptı.

"Sonuna kadar transferin içindeyiz"

Başkan Özbek, transferle ilgili de taraftarlara müjde verdi. Özbek, "Transfer süreci devam ediyor. 3 Eylül'de UEFA'ya son liste verilecek. 15 Eylül'e kadar normal transfer süreci devam ediyor. Sonuna kadar transferin içindeyiz. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Hem hocamız hem yönetimimiz hem scoutlarımızla temas halindeyiz. Unutmayın ki, 2025'teki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız artı Avrupa'da başarılı olmak. Transfer sürecinde en çok dikkat ettiğimiz husus, bu başarıyı bize getirecek takımı oluşturmak. Sezon yeni başladı. İhtiyaçlarımızın tespitini hocamız ve teknik kadromuz yapıyor. İstişare halindeyiz. Transfer sürecinin bitmesine daha zaman var. İhtiyaçlar çerçevesinde yönetim elbette gereğini yapar." dedi.

Kerem Aktürkoğlu için kaptanlık açıklaması

Özbek, İsviçre'deki maçta Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık pazubandını takmaması ve sonrasında çıkan haberler hakkında da şunları kaydetti:

"Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor. Yeni transferler geliyor, ayrılanlar oluyor. Transfer sürecinde kaptanlıklarda değişiklikler olabiliyor. Şunu hatırlatmak istiyorum; Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek, bir kaptan gibi, sahada 11 kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Bunun kaptanlıkla ilgili Galatasaray'daki bugün yaşananlar, daha sezonun başında, dolayısıyla gidecek gelecek oyuncuların, takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Tartışmalar buradan kaynaklıyor. Kimse endişe etmesin. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir, sevgi dolu bakar. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Kerem gerçekten bir problem yaratıyor mu? Bilmediğimiz bir şey mi var? Sizin bilmediğiniz bir şey yok. Çok iyi çalışan, Galatasaray'da her şeyden haberdar olan bir basın grubu var. Açıklayacağım kısım, kaptanlık süreci için takımın yapısının oluşmasını ve transfer sezonunun kapanmasını bekliyoruz. Elbette Muslera kaptanımız. Transfer sezonu bitmesiyle beraber bu sorunun cevabını açıklarız."

Kerem Aktürkoğlu, Young Boys mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Kerem, "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." demişti. Kerem'in bu açıklamaları, Galatasaray'da kaptanlık krizi çıktığı yönünde iddialara neden olmuştu.

Abdülkerim ve Muslera açıklaması

Başkan Özbek'in diğer açıklamaları şöyle:

Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Galatasaray takımı 11 kişi, kulübedekilerle bir bütün. Bunların içinden falanca iyi oynadı, falanca kötü oynadı diye tefrik etmek yanlış. Söylediğiniz oyuncular bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Muslera, Abdülkerim değerli oyuncularımız. Bir anlık performansıyla onları değerlendirmek Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Her ikisi de çok değerli oyuncumuz. Bu konuda eleştirilere katılmıyorum. Bir rövanş maçımız var. Turu geçeceğiz. Onun için bugünden bu tiple yorumlar yapmak, söylemler içinde olmak yanlış.

"Abdürrahim Bey'le herkes çalışmak ister"

"Abdürrahim Bey benim çok sevdiğim Galatasaraylı bir kardeşim. Birlikte de çalıştık. Devamlı Galatasaray'a destek olan birisi. Mevcut yönetim kurulumuz vardır. Abdürrahim Bey'le herkes çalışmak ister ama yönetimimiz bellidir. Abdürrahim Bey'in bizi desteklemesi çok doğal, beni ve yönetici arkadaşlarımı çok doğal, çünkü bizi tanıyor."

Karaborsa bilet iddiaları

"Bilet konusuna gelirsek... Birkaç gündür olaylar çalkalanıyor. Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yanyana getirilmek isteniyor. Gayet iyi biliyordum. Geçmişte de başkanlık yaptım. Passolig sistemi kurulduktan sonra da çalışmalarım oldu. Sistemi bilen biri olarak net söyleyebilirim; bizim bilet satışımız elektronik ortamda veya adrese yapılıyor. Kulübe TC numarasıyla müraacaat ediyor ya da Passolig'den alıyor. Birisi geldi, bana 20 tane bilet verdi, parasını verdi, al sana 20 bilet değil. Biz şuna son derece büyük kabiliyetimiz var; birisi gelsin bize desin ki, falan günkü maçtaki kişi falanca kişiden aldım desin. Anında bilgileri buluyoruz, her şeyi görüyoruz orada.

Türk sporunun en güçlü markalarından biri olan Galatasaray ile ele ele vererek yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Ateş Ahlatcı da "AHL Pay, Ahlatcı Holding'in en yeni şirketlerinden biri. AHL Pay'in Galatasaray ile işbirliğinden mutluluk duymaktayız. Bu anlaşmanın ülke sporuna hayırlı olmasını diliyoruz. Uzun süreli olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Anlaşmanın çok kısa bir sürede sonuçlandığını aktaran Enver Çetin ise "Türkiye'nin en yaygın bilinirliğe sahip markası Galatasaray ile sponsorluk anlaşmamız dolayısıyla gurur duyuyoruz. Bunun sorumluluğunu taşımaktayız. Sponsorluk konusunda olumlu kanaatleri sebebiyle Başkan Dursun Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşma sonrasında AHL Pay'deki fırsatlardan daha geniş bir kitle haberdar olacak. Sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Eray Yazgan ise AHL Pay ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.