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ABD satışı onayladı Kuzey Kore'den 'kışkırtıcı eylem' tepkisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD satışı onayladı Kuzey Kore'den 'kışkırtıcı eylem' tepkisi

Kuzey Kore hükümeti, ABD'nin Güney Kore'ye 3,5 milyar dolar değerinde 36 "AH-64E Apache" helikopter ve ilgili ekipman satışını, bölgede "güvenlik dengesizliği" oluşturduğu gerekçesiyle kınadı.

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kore'ye yolladığı helikopterlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, ABD'nin Güney Kore'ye helikopter satışı kınanırken bu satışın "bölgedeki güvenlik dengesini kasıtlı olarak bozmaya yönelik kışkırtıcı bir eylem" olduğu ileri sürüldü.

ABD'nin Asya-Pasifik bölgesine yaptığı askeri satışların arttığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun "göz ardı edilemeyecek" bir güvenlik problemi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin "ulusal güvenliği, çıkarları ve bölgesel barışı korumak için" askeri faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) 20 Ağustos'ta, ABD Dışişleri Bakanlığının Güney Kore'ye 3,5 milyar dolar değerinde 36 "AH-64E Apache" helikopter ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiğini açıklamıştı.

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