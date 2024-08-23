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Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun, Muslera'nın oyundan çıkması sonrası kaptanlık pazubendini takmaması ve yaptığı açıklama sonrası kulübün futbolcunun satışına karar verdiği öne sürüldü.

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Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Muslera'nın oyundan çıkması sonrası kaptanlık pzubendini takmamıştı.

Milli futbolcu bu konu üzerine yaptığı açıklamada, "...Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray yönetiminin Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son kararını verdiği öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre Kerem Aktürkoğlu'nun açıklaması sonrası futbolcunun satışına kesin olarak karar verildi.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 239 dakika süre alırken 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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