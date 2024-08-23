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Dolar milyarderinin kızının cesedi batık tekneden çıkarıldı

Dolar milyarderinin kızının cesedi batık tekneden çıkarıldı

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta lüks yatın fırtınada batmasının ardından kaybolan son kişinin cansız bedeninin de bulunmasıyla ölü sayısı 7'ye ulaştı. Ulaşılan son naaşın İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah'a ait olduğu düşünülüyor.

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İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, fırtınada batan "Bayesian" isimli lüks yatta kaybolan 6 kişi için pazartesiden bu yana süren çalışmalar, bugün son kayıp kişinin naaşının çıkarılmasıyla tamamlandı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı su altı arama robotu ve dalgıçlar ile İtalyan itfaiyesinden dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikteki arama çalışmaları sonucu çarşamba günü 4 kişiyi, dün İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in cesedini ve bugün de 18 yaşındaki kızı Hannah olduğu düşünülen 6. kayıp kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenaze, kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

Böylece, olay günü cesedi bulunan yatın aşçısı Recaldo Thomas'ın ardından kayıp 6. kişiye de ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu. Olaydan yattaki 22 kişi etkilendi, 15 kişi çevredeki tekne tarafından kurtarıldı.

Basında yer alan haberlerde böylesine lüks bir yatın nasıl çok kısa sürede battığı sorgulanıyor. Fırtına sırasında geminin en az iki kapısının açık kaldığı ve buradan kolay şekilde su almış olabileceği en sık dile getirilen senaryolardan.

Haberlerde yatta cansız bedenlerine ulaşılan kayıp 6 kişinin de kaçmaya çalıştıkları sırada teknenin su alması sonucu battıkları ifade edildi.

Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığının soruşturmasında faciada ölenlere otopsi yapılması talimatının verildiği kaydedildi. Savcılığın, ayrıca olayda mürettebatın hatası ya da ihmalinin bulunup bulunmadığını araştırdığı bildirildi.

İngiliz basını kaynaklı bazı haberlerde de iş insanı Mike Lynch’in yakın arkadaşlarıyla ABD’deki mahkemede görülen dolandırıcılık davasından beraatini kutlamak için geziye çıktığı, "Bayesian" isimli lüks yatını geziden önce 30 milyon sterline satmayı düşündüğü bilgisi yer aldı.

Lüks yat "Bayesian"ın batması

İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli lüks yat, 19 Ağustos sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada batmıştı.

Bölgedeki teknelerin yardımıyla "Bayesian"daki 22 kişiden ilk aşamada 15'i kurtarılmış, birinin cesedi bulunmuş, 6'sının kayıp olduğu bildirilmişti.

İtalyan basını, kayıp kişilerin arasında İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, Lynch'in Amerikalı avukatı Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo'nun olduğunu yazmıştı.

Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, İngiltere'den uzman ve müfettişlerden oluşan ekibin de olayı soruşturmak üzere Sicilya'ya geldiği basına yansımıştı.

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