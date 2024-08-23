UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza! 1 yıl ertelemeli...

UEFA, Fenerbahçe'ye Lille ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle 1 yıl ertelemeli kısmi tribün kapatma cezası verdi.

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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, Lille'i konuk etmişti. UEFA, bu karşılaşmada sahaya atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza verdi.

Kısmi tribün kapama cezası

UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Fransa'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında mücadelenin normal süresini 1-0 kazanarak maçı uzatmalara taşımıştı. Sarı-lacivertliler, uzatma devresinde penaltıdan kalesinde gördüğü gol ile Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Fenerbahçe'nin bu sezonki Avrupa macerası

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan başladı. Sarı-lacivertliler bu turda İsviçre ekibi Lugano'yu deplasmanda 4-3, evinde ise 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Gözler Avrupa Ligi'nde

Ardından 3. Eleme Turu'nda Lille ile eşleşen Kanarya, Fransa'da 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalınca elendi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde etti.