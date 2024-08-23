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Fahrettin Altun: Yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?

Fahrettin Altun: Yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uydurma hikayelerle ekonominin ve piyasaların etkilenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama yaptıklarını belirterek, “Siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler” dedi.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı. Ekonomi yönetiminin ekip ruhuyla çalıştığını, aldıkları büyük ve zor sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık. Cari açık daraldı, Merkez Bankasının rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

"Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz"

Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur. Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın."

Fahrettin Altun'dan açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama yaptıklarını belirterek, “Siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık. Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler.

Özür dileyecekler mi?

Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?” ifadelerine yer verdi.

 

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