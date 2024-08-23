Bitcoin uçuşa geçti!' Yükselişin sebebi ne?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasında güvercin mesajlar vererek faiz indirimlerinin zamanlamasının verilere bağlı olacağını belirtmesi, kripto para piyasalarında yükselişe neden oldu. Powell'ın açıklamaları sonrası Bitcoin ve Ethereum değer kazandı.

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Kripto para piyasaları ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti.

Fed Başkanı Powell, para politikasında ayarlama yapmanın zamanının geldiğini belirterek güvercin mesajlar verdi.

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızının verilere bağlı olacağını belirten Powell, enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığını ifade etti.

Powell'ın açıklamaları riskli varlıklarda iştahı artırdı. Güne 60 bin 300 dolar civarında başlayan Bitcoin, Powell'ın konuşması sırasında 62 bin 320 doları gördü. Ethereum ise 2 bin 700 doları test etti.

Bitcoin, saat 17.24 itibarıyla yüzde 2,30 artışla 61 bin 861 dolar civarında el değiştirdi. Aynı dakikalarda Ethereum yüzde 2,2 yükselişle 2 bin 680 dolardan işlem gördü.