Tahkim Kurulu cezayı onadı: 7 maç men...

Tahkim Kurulu, Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu'ya verilen 7 maçlık men cezasını onayladı ve Uğurlu'nun erteleme talebini reddetti.

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçta kırmızı kart gören Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, PFDK tarafından 7 maçtan men cezasına çarptırılmıştı.

Tahkim Kurulu, Sami Uğurlu'ya verilen 7 maçlık men cezasını onadı. Uğurlu'nun yaptığı erteleme itirazı ise reddedildi.

PFDK'nın Sami Uğurlu hakkında verdiği karar şu şekilde:

"Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"

Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Kasımpaşa A.Ş.’nin antrenörü Sami Uğurlu ile ilgili PFDK’nın 15.08.2024 tarih ve E.2024-2025/3 – K.2024-2025/18 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa A.Ş. antrenörü Sami Uğurlu’nun ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 97.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 58.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 74.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir."