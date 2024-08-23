Abdülkadir Selvi'den bomba kulis: İmamoğlu terbiyesizlik yaptı

Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'de yapılacak Tüzük Kurultayı öncesi parti içindeki güç dengelerini değerlendirdi ve Ekrem İmamoğlu'nun parti içinde güçlendiğini belirtti. Selvi, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel ve Yavaş arasında dört kutup oluştuğunu ve özellikle Yavaş ile İmamoğlu arasındaki ilişkinin gergin olduğunu ifade etti.

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Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'de 6-9 eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak Tüzük Kurultayı öncesi son kulislerini bugünkü yazısında paylaştı. CHP’nin eylül ayındaki Tüzük Kurultayı’nda da Kılıçdaroğlu’nun durumu Amerika’daki salıncak eyaletlere döndüğünü ifade eden Selvi, Özel'e destek vermesi durumunda Özel'in İmamoğlu'na destek vermesi durumunda ise İmamoğlu'nun istediği düzenlemeleri hayata geçirebileceğini söyledi.

"İmamoğlu'na artık kimse hain diyemez"

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu görüşmesine değinen Selvi görüşmenin tek galibinin tartışmasız İmamoğlu olduğunu söyledi. Bu görüşme ile İmamoğlu'nun kendisini temize çıkardığını belirten Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Ekrem İmamoğlu'na 'hain' dediğinin altını çizerek, "En son Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenlerinde İmamoğlu ve Özgür Özel’in yüzüne karşı, “İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların ve kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır” demedi mi? Peki sonuç ne oldu? Hain dediği, sırtından hançerle vurduğunu söylediği Ekrem İmamoğlu’nu evinde misafir etmek durumunda kaldı. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu’na kimse hain diyebilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ‘Sırtımdan hançerlendim’ dese inandırıcılığı olur mu?" sorusunu sordu.

Görüşmede ne konuşuldu?

Selvi, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun gizli gerçekleştirdiği 1,5 saat süren görüşmede ne konuşulduğunu da açıkladı.

Selvi, iki ismin görüşmesine ilişkin şu ifadelere yer verdi;

Kılıçdaroğlu, “Bu partinin böyle olması hoş değil” demiş. İmamoğlu da buna itiraz etmemiş. Özgür Özel sayesinde partinin bu duruma düştüğünü söylemiş. Bir anlamda kazanın altına biraz da İmamoğlu ateş sürmüş.

Kılıçdaroğlu, kurultaya ilişkin önerilerini anlatmış. Tüzükte yapılması planlanan değişikliklerin genel başkanı çok güçlendireceğini, bunun da tek adam yönetimine yol açacağını söylemiş.

Peki kurultayda güç birliği yapalım, imza toplayıp tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürelim şeklinde bir anlaşma yapmamışlar mı? Bunu teyit edemedim. Ama Kılıçdaroğlu- İmamoğlu ittifakı anlamına gelecek bir anlaşma yapmamışlar.

Yavaş: İmamoğlu terbiyesizlik yaptı

CHP'de şu an Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere 4 kutup olduğunu söyleyen Selvi, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki ilişkinin kötü olduğunu belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği seçimi öncesi iki belediye başkanının bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Selvi, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefon kapatarak 'Terbiyesizlik etti' dediğini söyledi. Selvi, yaşananlar sonrası tartışmalı Paris olimpiyatlarında Özgür Özel'in iki ismi bir araya getirme çalışmalarına rağmen, Mansur Yavaş'ın uzak durmayı tercih ettiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun partide her geçen gün güçlendiğini söyleyen Selvi, yazısını şu sözlerle sonlandırdı;

Cumhurbaşkanı adayı mı?

Özgür Özel ise bu kurultayı seçimsiz atlatıp, CHP’nin başında kalmaya devam edecek. Ekrem İmamoğlu’nun, Özgür Özel için, “Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor” dediği söyleniyor. Özgür Özel, ‘Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’ demediği sürece bu kuşku geçerli, Konjonktürü uygun bulursa Özgür Özel de Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Her ne kadar aday olmayacağı yönündeki açıklamaları olsa da...

Mansur Yavaş’ın planı

CHP’de hiç hesaba katılmayan ama giderek gücünü artıran kişi ise Mansur Yavaş. Parti içi tartışmalardan uzak durduğu için yıpranmıyor. Zaten CHP için bir hesabı yok. Onun hesabı Türkiye için. Cumhurbaşkanı adaylığı için de arkasındaki halk desteğine güveniyor.