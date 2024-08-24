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Festival kana bulandı: Ölü ve yaralılar var

Festival kana bulandı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Solingen kentinde bir şehir festivalinde düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırganın kaçtığı ve bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen bıçaklı saldırıda ölenlerin olduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Basındaki haberlerde göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgileri yer aldı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

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