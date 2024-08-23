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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saman balyası yüklü bir tırın freninin patlaması sonucu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır devrildi.

Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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