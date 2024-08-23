Ali Yerlikaya’dan dezenformasyonla mücadele açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa ettiği yönündeki söylentilere sosyal medyada tepki göstererek, bu tür yalan haberlerin ekonomiyi etkilemesine izin vermeyeceklerini belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Şimşek’in açıklamasını destekleyerek dezenformasyonla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine yönelik “istifa” haberlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermişti.

Bakan Şimşek açıklamasında, “Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz” açıklamalarında bulunumuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Şimşek’in bu paylaşımını alıntılayarak, “Sayın Bakanım, Dezenformasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.