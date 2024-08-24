"Mehmet Şimşek istifa etti' dedi, yalanı çürütüldü! Cemal Enginyurt'un yıllar önce aldığı ceza gündem oldu

Sosyal medya akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i konuştu. Şimşek'in istifa ettiği öne sürülünce borsada hareketlilik yaşandı. Bakan Şimşek açıklama yaptı ve hakkındaki iddiaları yalanladı. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da Şimşek'in istifa ettiğini yazanlardan biriydi. Yalanı çürütülen Cemal Enginyurt'un geçmişte borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı...

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan istifa söylentilerini yalanladı. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

İstifa iddialarıyla birlikte borsada hareketli saatler yaşandı. Borsada birçok yatırımcı zarar etti. Bakan Şimşek'in istifa ettiğini iddia eden isimlerden birisi de Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu.

Enginyurt: "Pazartesi ülke yangın yeri"

Enginyurt Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Borsa İstanbul, sebepsiz düşmedi. Belli ki, 5'li çete kavgası var. Mehmet Şimşek istifa etti. Pazartesi ülke yangın yeri." ifadelerini kullandı.

Hapis cezası aldığı ortaya çıktı

Sosyal medyanın gündemine oturan bu olayın ardından 2007'ye ait bir haber dikkat çekti. Cemal Enginyurt'un 2007'de borsa manipülasyonunda 3 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

"Borsayı ben mi düşürdüm"

Öte yandan tartışmaların ardından bir kez daha paylaşım yapan Enginyurt ise, "Anlaşılan kazanan borsacılar ve iktidarın gidişatından mutlu olan bir kesim Mehmet Şimşek istifa etti dedim diye, borsanın düşüşünden beni sorumlu tutuyor. Ben Şimşeğin istifasını saat 20.09 da yazdım. Borsayı nasıl ben düşürdüm? Mehmet Şimşek istifa etmelidir. Sözümdeyim." açıklamasını yaptı.

Bir paylaşım daha yapan Enginyurt bu kez, "Yargılanmaktan, hapse girmekten, sizin linç anlayışınızdan korkan namerttir. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Emekli, emekli memur, çiftçi, esnaf düşmanı olanlara velhasıl tefecilere hizmet edenlere karşı bir adım geri atmak yok. Halkına ihanet edenlerle mücadeleye devam." ifadelerine yer verdi.