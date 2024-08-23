Beyin kanaması geçirdi denmişti! Peker Açıkalın'dan haber var: Son hali ortaya çıktı!
Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği, konuşma ve yürüme yetisini kaybettiği söyleniyordu. Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisinde 'Gaffur' karakterini oynayan Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı.
Efsane diziler arasında yer alan Avrupa Yakası'nda Gaffur karakteriyle gönüllere taht kuran Peker Açıkalın, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Beyin kanaması geçirip, konuşma ve yürüme yetisini kaybettiği iddia edilen Açıkalın, ''Yalan yanlış haberlere inanmayın'' diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan doktoruyla beraber video paylaşan Peker Açıkalın önce kendi açıklama yaptı ardından sözü doktoruna bıraktı.
Açıkalın, şunları söyledi: "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok. Sakatlığı olan ve böyle yalan dolan haberleri yapanlara hocamın bir lafı var…"