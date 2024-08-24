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38 kişiyi taşıyordu! Burdur'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var

38 kişiyi taşıyordu! Burdur'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

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Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Isparta kara yolu Burdur'un Bucak içesi Elsazı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yağışın da meydana gelmesinde etkili olduğu kazanın ardından, otobüsteki diğer yolcular yaralıların otobüsten çıkarılmasına destek oldu.

Otobüste 35'i yolcu 38 kişinin olduğu belirtildi.

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