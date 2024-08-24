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Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara operasyon

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara operasyon

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yapan ve ödemeleri kripto parayla aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlara 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurlar katıldı.

74 farklı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 103 şüpheliden 100'ü tutuklandı.


Bakan Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

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