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Tekirdağ'da kadın cinayeti! Cani koca karısını döverek öldürdü ardından kayıplara karıştı

Tekirdağ'da kadın cinayeti! Cani koca karısını döverek öldürdü ardından kayıplara karıştı

Tekirdağ'da, tartıştığı eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

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Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan H.D. ve eşi E.D. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Ardından H.D, iddiaya göre eşi E.D'yi darbederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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