Mehmet Şimşek istifa etti iddialarıyla ilgili Yılmaz Tunç'tan açıklama: Ekonomi hedeflendi

Bakan Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla ilgili, "Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapanlar var." dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Tunç, sosyal medyada dün akşam dolaşıma sokulan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla ilgili, şunları söyledi:

Başsavcılık soruşturma başlattı

"Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Yeni bi ekonomik program uygulanıyor. Bütün çaba içerisindeler. Göstergeler iyi noktaya gidiyor. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapan çeteler var. Siyasetçiler, akademisyenler var. Bu şekilde halkı yanıltıcı bilgileri yayanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Sayın Bakanımızın böyle bir istifa olmadığını söylemesine rağmen yaymaya devam ettiler. Kasıtlı bir yaklaşım. Ekonomi düzelmesin, hükümet yıpransın diye yapılan bir şey. Bu tür kasıtlı haberleri yapanlar millet nezdinde itibar görmez. Sosyal medya kullanıcısı en çok ülkelerden biriyiz. Gerçek hayatta suç olan sanal alemde de suç olur."