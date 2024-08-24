BIST 9.668
DOLAR 33,98
EURO 38,03
ALTIN 2.745,10
HABER /  POLİTİKA

Mehmet Şimşek istifa etti iddialarıyla ilgili Yılmaz Tunç'tan açıklama: Ekonomi hedeflendi

Mehmet Şimşek istifa etti iddialarıyla ilgili Yılmaz Tunç'tan açıklama: Ekonomi hedeflendi

Bakan Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla ilgili, "Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapanlar var." dedi.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Tunç, sosyal medyada dün akşam dolaşıma sokulan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla ilgili, şunları söyledi:

Başsavcılık soruşturma başlattı

"Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Yeni bi ekonomik program uygulanıyor. Bütün çaba içerisindeler. Göstergeler iyi noktaya gidiyor. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapan çeteler var. Siyasetçiler, akademisyenler var. Bu şekilde halkı yanıltıcı bilgileri yayanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Sayın Bakanımızın böyle bir istifa olmadığını söylemesine rağmen yaymaya devam ettiler. Kasıtlı bir yaklaşım. Ekonomi düzelmesin, hükümet yıpransın diye yapılan bir şey. Bu tür kasıtlı haberleri yapanlar millet nezdinde itibar görmez. Sosyal medya kullanıcısı en çok ülkelerden biriyiz. Gerçek hayatta suç olan sanal alemde de suç olur."

İlgili Haberler
SPK'dan Mehmet Şimşek iddialarına soruşturma
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de çocukların 150 TL'lik borç tartışmasına büyükler de katılınca kan aktı!
İzmir'de çocukların 150 TL'lik borç tartışmasına büyükler de katılınca kan aktı!
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak: Fred sahaya dönüyor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak: Fred sahaya dönüyor
Edirne'de içme suyu sıkıntısı başladı! Tarım alanlarına su verilmiyor
Edirne'de içme suyu sıkıntısı başladı! Tarım alanlarına su verilmiyor
"Mehmet Şimşek istifa etti' dedi, yalanı çürütüldü! Cemal Enginyurt'un yıllar önce aldığı ceza gündem oldu
"Mehmet Şimşek istifa etti' dedi, yalanı çürütüldü! Cemal Enginyurt'un yıllar önce aldığı ceza gündem oldu
Yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavuldan neler çıktı neler!
Yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavuldan neler çıktı neler!
İletişim Başkanlığı, 'maymun çiçeği' hastalığına ilişkin merak edilen soru ve yanıtları yayımladı
İletişim Başkanlığı, 'maymun çiçeği' hastalığına ilişkin merak edilen soru ve yanıtları yayımladı
Kızıldeniz'de Yunan gemisine saldırı! Husiler görüntüleri yayınladı
Kızıldeniz'de Yunan gemisine saldırı! Husiler görüntüleri yayınladı
Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara operasyon
Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara operasyon
İstanbul'da 3 ilçede nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı
İstanbul'da 3 ilçede nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı
38 kişiyi taşıyordu! Burdur'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var
38 kişiyi taşıyordu! Burdur'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var
Ekmeğe yeni standart! Artık fırın adı, nerede ve ne zaman üretildiği üzerinde yazacak...
Ekmeğe yeni standart! Artık fırın adı, nerede ve ne zaman üretildiği üzerinde yazacak...
Mısır Devlet Başkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor tarih belli oldu
Mısır Devlet Başkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor tarih belli oldu