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14 kişiyi aynı yalanla kandırıp dolandırdı! Suç makinesi olduğu anlaşıldı

14 kişiyi aynı yalanla kandırıp dolandırdı! Suç makinesi olduğu anlaşıldı

Şanlıurfa'da aradığı kişileri işe yerleştirme bahanesiyle dolandıran zanlı yakalandı. 29 çeşitli suçtan aranan ve 19 yıl 28 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayarak kendisini üniversite yetkilisi olarak tanıtıp işe yerleştirme bahanesiyle 14 kişiyi dolandıran şüphelinin H.A. (30) olduğunu belirledi.

Ekiplerce yapılan araştırmalarda, yakalanmamak için farklı kimlik taşıyarak sürekli adres değiştiren şüpheli İzmir'de yakalandı.

Şüphelileri 366 bin lira zarar uğratan zanlının üzerinde bir miktar para ile 3 telefon ele geçirildi.

Zanlının 29 çeşitli suçtan arandığı ve 19 yıl 28 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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