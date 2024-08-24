MHP'den Arzu Erdem açıklaması: "Partimizle bir alakası yok"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arzu Erdem’in MHP eski milletvekili sıfatını kullanarak yaptığı çalışmalar Milliyetçi Hareket Partisi’nin programı değil kendi şahsi çalışmalarıdır ve bu çalışmaların partimizle bir alakası yoktur." dedi. Erdem'den Büyükataman'ın açıklamalarına cevap geldi.

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MHP'li İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arzu Erdem’in MHP eski milletvekili sıfatını kullanarak yaptığı çalışmalar Milliyetçi Hareket Partisi’nin programı değil kendi şahsi çalışmalarıdır ve bu çalışmaların partimizle bir alakası yoktur." dedi.

İsmet Büyükataman paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun Bilgisine

Milliyetçi Hareket Partisi, tüm çalışmalarını intizam ve disiplin içinde gerçekleştiren bir siyasi teşkilattır, tüm programları planlı bir şekilde, Genel Merkezimizin bilgisi ve izni dahilinde gerçekleştirilir.

Son günlerde “Eski MHP Milletvekili” sıfatını kullanarak bir takım Televizyon programlarına katılan ve akabinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren 25.26. ve 27. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Arzu Erdem’in çalışmaları Partimizin bilgisi ve izni dışındadır.

Arzu Erdem’in MHP eski milletvekili sıfatını kullanarak yaptığı çalışmalar Milliyetçi Hareket Partisi’nin programı değil kendi şahsi çalışmalarıdır ve bu çalışmaların partimizle bir alakası yoktur."

Arzu Erdem'den cevap geldi

İsmet Büyükataman'ın açıklamasının ardından Arzu Erdem'den yanıt gecikmedi. Resmi X hesabından İsmet Bütükataman'ın açıklamasını alıntılayan Erdem, tüm görüşmelerin Genel Başkan Bahçeli'nin bilgisi dahilinde olduğunu ifade etti.

Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun Bilgisine

Aşağıdaki açıklamayı okudum. 25.Temmuz 2024 tarihinde Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyi ziyaret ederek kendilerine kurmuş olduğumuz vakfımıza ilişkin bilgi arz ettim, bu hususta Türkiye geneli başta gençlerimiz olmak üzere Türk milletinin her kesiminden insanlarımızın milli ve manevi değerlerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapacağımı ilettim. Kendisine bu çalışamlarımdan rahatsız olabileceklerin muhtemel tezviratlarına karşın MHP’de altı dönem aday olmuş, 25/26/27. dönemlerde milletvekilliği yapmış, 28. dönemde, yani son milletvekilligi seçimlerinde de İstanbul üçüncü bölge dördüncü sıradan aday gösterilmiş ancak seçilmemiş bir evladı olarak üst kurul delegeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmeye hazır olduğumu arz ettim.

Saygıdeğer büyüğümüz bana kesinlikle istifa etmemem gerektiğini ve çalışmaları yapmama müsaade ettiğini tevdi etmiştir. Bu durumda yapmış olduğum çalışmaların parti görevlendirmesi olmadığı lakin Genel başkanımızın bilgisi dahilinde olduğunu hatırlatmak isterim. Tüm siyaset hayatım boyunca vatan,millet, bayrak ebet müddet şiarı ile gece gündüz demeden Türkiye’de ve yurtdışında partim ve davam adına çalıştım. Yaptığım programlarda yanlış anlaşılmaları önlemek için partimizin teşkilatlarını ziyaret etmedim sosyal medyada yaptığım paylaşımlarda da bu şekilde atıfta bulunmadım. Bu sebeple Bursa milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın yapmış olduğu bu açıklamayı hangi gerekçe ile yaptığını ve neyi kast ettiğini ve neden rahatsız olduğunu anlamadığımı ifade etmek isterim . Bundan sonra da vatanım, aziz Türk milleti , Türkiye Cumhuriyeti devleti ve geleciğimizin teminatı Türk gençliği için çalışmalarımı siyaset üstü bir anlayış sürdüreceğim.