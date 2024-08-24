DMM'den 'Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı' iddialarına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarındaki, "Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı bir televizyon programında, "Oturum ve ikamet izinlerinin müracaatı için Noterler Birliği ile protokol imzalandığını" duyurduğu anımsatıldı.

Söz konusu protokolle noterliklere yapılacak müracaatların iddia edildiği gibi sığınmacılarla ilgili olmadığı, "Türkiye'ye bilimsel araştırma amacıyla gelecek, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, eğitim ve turizm amacıyla gelecek yabancılar" ile ilgili olduğu ifade edildi.

Noterler Birliği ile gerçekleştirilen protokolün yalnızca belirtilen amaçlarla Türkiye'ye gelen yabancıların ikamet izni başvuru süreçlerini kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Noterler, müracaat evraklarını kabul edip hem sistem üzerinden hem de fiziki olarak Göç İdaresi'ne iletecektir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.