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Yalova'da sahile dinlenmeye gitti 'imdat' sesini duyunca...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yalova'da sahile dinlenmeye gitti 'imdat' sesini duyunca...

Yalova'da mesaisinin ardından arkadaşlarıyla sahilde dinlenen tersane işçisi, denizde boğulma tehlikesi geçiren genci kurtardı.

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Yalova'da mesaisinin ardından arkadaşlarıyla sahilde dinlenen tersane işçisi, denizde boğulma tehlikesi geçiren genci kurtardı.

Altınova ilçesindeki bir tersanede çalışan Harun Kırmızı (25), iş çıkışı evine geçmeden önce ikamet ettiği il merkezinde birkaç arkadaşıyla dinlenmek için sahile geldi.

Şiir Yolu mevkisinde bankta arkadaşlarıyla oturan Kırmızı, Akasya Plajı'ndan denize açıldıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren gencin "imdat" sesini duydu.

Giysilerini çıkararak suya atlayan Kırmızı, denizde bir görünüp bir kaybolan gencin yanına giderek onu kıyıya getirdi.

Kurtarılan genç, kendisini kıyıya çıkaran tersane işçisine teşekkür ederek uzaklaştı.


Harun Kırmızı, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, o an hiç düşünmeden suya atladığını söyledi.

Genci alıp kıyıya çıkardığını belirten Kırmızı, "Teşekkür etti, daha ben denizden çıkmadan gitti. Mutlu oldum. İnsan mutlu olmaz mı? Sonuçta bir can kurtarıyorsun." dedi.

Yüzmeyi iyi bildiğini dile getiren Kırmızı, daha önce İstanbul'da çalıştığı dönemde yine boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi kurtardığını ifade etti.

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