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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Berat Albayrak'a teşekkür

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Berat Albayrak'a teşekkür

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak’ın attığı adımları hatırlatarak yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Baykal paylaşımında, "Berat Albayrak Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı" ifadelerini kullandı.

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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabından Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Baykal, muhalefetin Berat Albayrak'ın ortaya koyduğu vizyonu koyabilecek bir kapasitesinin olmadığını vurgulayarak Sabah gazetesinin sorularını yanıtladı.

"NE BEKLENTİM NE DE ÇIKARIM VAR"

Baykal, "Berat Albayrak ile ilgili yaptığı paylaşım benim gerçekten samimi düşüncelerimdir. Benim kimseden ne beklentim ne de çıkarım var. Şunu çok net söyleyeceğim. Uzun süredir enerji yolculuğunu ve ülkenin attığı adımları takip ediyorum. Yapılan tüm keşifler kendi gemilerimizle. Bu vizyonu ortaya koyan kişi de Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak. Gemileri o ülkemizin filosuna katmış." dedi.

"TUHAF BİR BİÇİMDE SALDIRILDI"

Sözlerini sürdüren Baykal, "Her zaman böyle olmuştur. Meyve veren ağacı taşlarlar. Muhalefet saldırdı. Sosyal medya saldırdı. Tuhaf bir biçimde bu kadar katkıya rağmen saldırıldı. Bu saldırılardan sonra asıl konuşmamız gerekeni konuşamadık. Yapılan iş konuşulamadı." ifadelerini kullandı.

Baykal, babası Deniz Baykal'ın Mersin'de işletilmeyen bir rafineri ile ilgili global bir firmayla mücadeleye giriştiğini, dolaylı olarak bu kavganın babasının siyasi kariyerini olumsuz etkilemiş olabileceğini söyledi.

Berat Albayrak'ın ülke çıkarları için kavgaya giriştiğini ifade eden Baykal, "Bu firmalar yıllarca Türkiye adına petrol ve doğal gaz aradı ve bulamadı. Albayrak ülkenin çıkarları doğrultusunda kavgaya girdi, mücadele verdi. Günün sonunda mücadele edenler bir şekilde siyasetten uzakta kaldı. Bu mücadelelerin siyasi hayatlarında etkisi olduğunu düşünüyorum." dedi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ: VİZYONSUZ VE HEDEFSİZ

Muhalefet partilerini eleştiren Baykal, "Belki konudan uzaklaşacağız ama aslında aynı yaklaşım. Muhalefetin kazandığı belediyelerde bile bir taş üstüne koymadığını, ekleme yapamadığını görüyoruz. Aldıklarında ne varsa onla sürdürmeye çalışıyorlar. Muhalefet hedefsiz ve vizyonsuz. Varsa yoksa iç çatışmalar." ifadelerini kullandı.

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