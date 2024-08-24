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Erzincan'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzincan'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erzincan'da iki tır ile bir otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Hasan K. (32) idaresindeki 71 ACY 134 ve Petr B'nin kullandığı 778 AAV 05 plakalı tırlar ile Eren Ç. yönetimindeki 04 T0 256 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Eren Ç. (23) ile Ömer C. (36) ve eşi Aysun Fatma C'nin (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Batuhan C. (3) ile sürücü Hasan K. ve tırdaki Burak U. (26) ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, eşi ve çocuğuyla kazada hayatını kaybeden Ömer C'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

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