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Rusya ve Ukrayna arasında esir askerler takas edildi

Rusya ve Ukrayna arasında esir askerler takas edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde esir alınan 115 Ukrayna askeri ile 115 esir Rus askerinin takas edildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Kursk bölgesinde esir alınan 115 Rus askeri personelinin Kiev’in kontrolündeki bölgelerden iade edildiği belirtildi. Karşılığında 115 Ukrayna askerinin teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, değişimin insani arabuluculuk yapan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Değişimin ardından tüm Rus askeri personeli Belarus'ta bulunuyor ve burada akrabalarıyla temas kurma fırsatına sahip oluyor. Askerler tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya gidecek.” ifadeleri kullanıldı.

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