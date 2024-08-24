Fatih Süleyman Denizolgun: Gerçek alim, ilmini reklam etmez!

Siyasetçi ve mühendis Fatih Süleyman Denizolgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahtekar ve dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı. Denizolgun, gerçek alimlerin kendilerini öne çıkarmadıklarını ve ilimlerini gizli tuttuklarını belirterek, "Takvalı ve maneviyatı olan kişiler bu nimetlerini gizler ki devamı nasip olsun," ifadelerini kullandı.

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Siyasetçi ve mühendis Fatih Süleyman Denizolgun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda sahtekarlar ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Denizolgun, paylaşımında, insanların neyi eksikse onu pazarlamaya çalıştıklarını ve gerçek zengin ya da takvalı bir insanın bu özelliklerini asla açığa vurmadığını ifade etti.

Denizolgun, "Gerçekten ultra zengin bir insan varlığından bahseder mi? Özel bağlantıları olan bir insan, bunları gizlemeye çalışır. Çünkü ortalık; çakallar, kurtlar ve tilkilerle dolu," ifadeleriyle, zenginlik ya da manevi değerleri olan kişilerin bunları açık etmediklerini dile getirdi.

Açıkça kendini öven, parasından veya bağlantılarından sürekli bahseden kişilerin aslında sahtekar ve dolandırıcı olduklarını öne süren Denizolgun, "Reklamını yaptıkları değerler ve özellikler kendilerinde aslında hiçbir zaman bulunmamıştır," dedi. Ayrıca, gerçek alimlerin ilimlerini ve takvalarını gizlediklerini, ancak sahtekarların kendilerini öne çıkarma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Denizolgun, dedesi Süleyman Hilmi Tunahan’ın (K.S) izinden gittiğini ve gerçek alimlerle uzun yıllar geçirdiğini belirterek, "Binaenaleyh; kimin gerçek alim, kimin sahtekar ve dolandırıcı olduğunu bizler Elhamdülillah, iyi biliriz," dedi. Sahtekar ve dolandırıcılara karşı kapılarının kapalı olduğunu vurgulayan Denizolgun, sözlerini, "Sahtekar ve dolandırıcılara; karnımız tok, kapımız ise kapalı," diyerek tamamladı.

İşte Fatih Süleyman Denizolgun'un o paylaşımı: