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Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Trabzonspor'un St. Gallen ile karşılaşacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Aynı turdaki Başakşehir - St. Patrick's maçını ise Macar hakem Balazs Berke yönetecek.

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UEFA Konferans Ligi play-off'unda İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0'ın rövanşında sahasında karşılaşacak Trabzonspor'un tur mücadelesinde Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak maçta hakem Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasennikovs yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs oldu.

Öte yandan maçın VAR hakemi Kristaps Ratnieks olurken; AVAR hakemi ise Sergejs Vasjkovs olarak açıklandı.

Başakşehir maçına Macar hakem

Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında oynanacak Başakşehir FK - St. Patrick's müsabakasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Balazs Berke yönetecek.

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