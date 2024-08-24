Osman Nuri Kabaktepe'den İBB'ye Vaniköy tepkisi: Yanıltıcı açıklamaların takipçisi olacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini Vaniköy’deki kaçak yapılaşmayla ilgili kamuoyuna yanıltıcı bilgi vermekle suçladı. Kabaktepe, İBB’nin 16 Ağustos’ta suç duyurusunda bulunduğunu iddia ettiğini ancak gerçekte bu suç duyurusunun 22 Ağustos’ta yapıldığını belirterek, İBB’nin geriye dönük belgelerle süreci manipüle ettiğini öne sürdü. Kabaktepe, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini, Üsküdar Vaniköy’deki Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde gerçekleştirilen kaçak yapılaşma sürecini yönetmekte başarısız ve yanıltıcı olmakla suçladı. Kabaktepe, İBB’nin suç duyurusu tarihindeki tutarsızlık ve geriye dönük belge düzenlemesiyle kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.

Kabaktepe, İBB’nin 16 Ağustos’ta Vaniköy’deki izinsiz yapılaşmaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladığını ancak bu suç duyurusunun gerçekte 22 Ağustos’ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında saat 16.41’de savcılığa sunulduğunu belirtti. Kabaktepe, “Bu durumda İBB’nin, suç duyurusunu çok daha önceden gerçekleştirdiği beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. İBB yönetimi, bakanlık denetimi sonrasında harekete geçerek suç duyurusunda bulunmuştur. Bu durum, İBB’nin kamuoyuna yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğini açıkça ortaya koymaktadır,” ifadelerini kullandı.

İBB’nin Vaniköy’deki kaçak yapılaşmayla ilgili hazırladığı yapı tadilat tutanağının da geriye dönük olarak düzenlendiğini iddia eden Kabaktepe, bu belgede yer alması gereken birçok detayın eksik olduğunu ve İBB’nin bu süreçte hazırlıksız ve plansız hareket ettiğini savundu. Kabaktepe, "İstanbul halkına gerçeği söylemek yerine, panik halinde yapılan bu geriye dönük düzenlemelerle durumu kurtarmaya çalışmışlardır," diyerek, İBB yönetiminin İstanbul halkına saygısızlık yaptığını dile getirdi.

Geçmişte yaşanan Fazilet Durağı olayına da atıfta bulunan Kabaktepe, İBB yönetiminin gerçeği çarpıtarak halkı yanıltma yolunu seçtiğini belirtti. Kabaktepe, “Her köşeye sıkıştıklarında, yalana başvurarak halkı aldatmayı bir yöntem haline getirmişlerdir,” dedi ve İBB yönetiminin bu tür yalan ve çarpıtma dolu açıklamalarının takipçisi olacaklarını vurguladı.

Son olarak Kabaktepe, İBB’yi halkı doğru bilgilendirmeye ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederek, “İstanbul halkının hukukunu korumaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaşımı şu şekilde: