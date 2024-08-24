Eyüpspor deplasmanda Sivasspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Gelecek hafta Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olurken, Eyüpspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 4 puanda kalırken Eyüpspor puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak.