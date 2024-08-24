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Eyüpspor deplasmanda Sivasspor'u devirdi

Eyüpspor deplasmanda Sivasspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Gelecek hafta Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olurken, Eyüpspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor, 4 puanda kalırken Eyüpspor puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak.

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