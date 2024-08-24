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Çiftçi dedikleri kişi CHP'li Belediye Başkanı'nın eşi çıktı!

Çiftçi dedikleri kişi CHP'li Belediye Başkanı'nın eşi çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep’te Fıstık Mitingi düzenledi. Miting sonrası bir çiftçi, Özgür Özel'e sorunlarını dile getirdi. CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımdan kısa süre sonra Özgür Özel'e çiftçilerin sorununu anlatan kişinin, Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te düzenlenen Fıstık Mitingi’ne katıldı. Burada konuşma yaparak çiftçilerin sorunlarından bahseden Özgür Özel, miting sonrası ise yol üzerinde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Özgür Özel'in yolunu kesen bazı çiftçiler sorunlarından bahsetti. CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Fıstık Mitingimiz için Sn. Genel Başkanımızı karşıladık. Güzergah üzerinde yolumuzu keserek dertlerini dile getiren çiftçilerimizin sesine kulak verdik.” ifadelerine yer verdi.

 

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra Özgür Özel'e sorunlarını anlatan ve çiftçi olarak tanıtılan kadınlardan birinin, CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı. Bu olay üzerine Ali Doğan'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

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