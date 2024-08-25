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Adana'da fırında çıkan yangın iş yerlerine sıçradı

Adana'da fırında çıkan yangın iş yerlerine sıçradı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir ekmek fırınında başlayıp ayakkabı mağazasına sıçrayan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü; yangında fırının tamamı, mağazanın ise bir kısmı hasar gördü.

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Adana'nın Pozantı ilçesinde ekmek fırınında başlayıp ayakkabı mağazasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezindeki bir ekmek fırınının un deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fırındaki yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki ayakkabı mağazasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başlayan ekiplere vatandaşlar da yardım etti.

Belediye Başkanı Ali Avan da olay yerine giderek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangında fırının tamamı, mağazanın ise bir bölümü hasar gördü.

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