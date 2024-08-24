Nuri Şahin'den Bundesliga'ya 3 puanla başlangıç

Bundesliga'nın açılış haftasında Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Dortmund'un gollerini Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.Abone ol
Bundesliga’nın açılış haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk etti.
Nuri Şahin galibiyetle başladı
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta ağırladığı Frankfurt’u 2-0 mağlup etti.
Sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 72 ve 90+3. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.
Nuri Şahin bu maçla birlikte Borussia Dortmund’daki teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başlamış oldu.