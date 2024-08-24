Konyaspor, Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'ya yenildi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Konyaspor'un tek golü Pedrinho'dan gelirken, Bodrum FK'nın gollerini Adil Demirbağ (k.k.), Puşcaş ve Kenan Özer (penaltı) attı.Abone ol
Trenyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Konyaspor'u konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Adil Demirbağ kendi kalesine, 40. dakikada Puşcaş ve 88. dakikada Kenan Özer penaltıdan attı. Konyaspor'un tek golünü 45+4. dakikada Pedrinho kaydetti.
Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltirken Konyaspor, 3 puanda kaldı.
Gelecek hafta Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Bodrum FK ise deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.