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Konyaspor, Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'ya yenildi

Konyaspor, Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'ya yenildi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Konyaspor'un tek golü Pedrinho'dan gelirken, Bodrum FK'nın gollerini Adil Demirbağ (k.k.), Puşcaş ve Kenan Özer (penaltı) attı.

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Trenyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Konyaspor'u konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Adil Demirbağ kendi kalesine, 40. dakikada Puşcaş ve 88. dakikada Kenan Özer penaltıdan attı. Konyaspor'un tek golünü 45+4. dakikada Pedrinho kaydetti. 

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltirken Konyaspor, 3 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Bodrum FK ise deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.

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