Konya'da aile dehşeti! 5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı

Konya'dan son gelen haber kan dondurdu. Kulu ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle eşini yaraladı, 5 yaşındaki kızını öldürdü.

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Alınan bilgiye göre, M.Ö. (31) ile eşi S.Ö. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ö. pompalı tüfekle ateş etti, çiftin 5 yaşındaki kızları D.Ö. ile anne S.Ö yaralandı.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ile kızı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü, ancak küçük kız kurtarılamadı.

Hafif yaralanan S.Ö'nün taburcu edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan M.Ö'nün Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.