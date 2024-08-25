Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak sele neden oldu, 8 evi su bastı

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı taştı, sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilendi.

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Akşam saatlerinde Gürün'de sağanak etkili oldu. Yağışın etkisiyle ilçeden geçen Tohma Çayı taştı. Sel suları ve çamur nedeniyle ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Sağanağın etkisini yitirmesiyle birlikte bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler kapanan yoldaki sel suları ve çamuru temizledi, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sel suları nedeniyle 8 ev zarar gördü. AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Öte yandan, Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürün ilçe merkezi ile D-300 kara yolu üzerinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldiği belirtildi.