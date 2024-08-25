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Sinop'ta bir apartmana yıldırım isabet etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sinop'ta bir apartmana yıldırım isabet etti

 Sinop'ta  bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu, denizde ise hortum oluştu.

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Sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, bazı bölgelerde etkili oldu. Ada Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına yıldırım isabet ederek yangına neden oldu.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın sonrası apartmanın çatısında hasar oluştu.

Kentte denizde oluşan hortum ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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