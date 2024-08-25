Meteoroloji'den önümüzdeki 3 saat için bu illere kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.