Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük kızın pankartını görür görmez talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde konuşma esnasında ameliyatına yardım edilmesini isteyen küçük kız çocuğunun pankartını gördü, konuşmasını keserek talimat verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te, Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Törende, canlı bağlantı yapılarak açılışlar gerçekleştirildi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında, "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart kaldıran küçük kız çocuğu ile ilgilenmesi için kendi doktorunu gönderdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sonrasında ailenin yanına giderek, kız çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.