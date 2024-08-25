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Aquaparkta feci olay! Su kaydırağından kaydıktan sonra...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aquaparkta feci olay! Su kaydırağından kaydıktan sonra...

 Sakarya'nın Sapanca ilçesinde su parkındaki havuzda fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

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Oğluyla Aquaparka yüzmeye giden Emine Özmen (41), su kaydırağından kaydıktan bir süre sonra havuzda fenalaştı.

Görevlilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan kadın, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Özmen'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Bahçeli Camisi'nde kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

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