10 hava yolu şirketi güvenlik gerekçesiyle İsrail seferlerini iptal etti

İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerginlik sebebiyle uluslararası 10 hava yolu şirketinin İsrail'e yapılacak 52 seferi iptal ettiği belirtildi.

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İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın haberine göre, Fransız Havayolları ile Transavia Hava Yollarının da aralarında bulunduğu 10 yabancı hava yolu şirketi İsrail'e seferlerini iptal etti.

İsrail'e 52 sefer tamamen iptal edilirken, yüzlerce sefer de ertelendi.

Haberde, İsrail uçuşlarına devam eden sayılı yabancı şirketler arasında olan Fransız Havayollarının da Tel Aviv'e gidiş dönüş seferlerini iptal ettiğine dikkati çekti.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın İsrail’i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan’a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, Beyrut’ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’e 30 Temmuz’da düzenlenen suikasta karşı İsrail’e misilleme başlattığını açıklamıştı.