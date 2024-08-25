Rusya'dan Fransa'ya nota!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, Rusya'nın Fransa'ya Durov'a erişim sağlanması talebiyle nota verdiğini açıkladı. Zaharova, Durov'un hem Rusya hem de Fransa vatandaşı olduğunu vurguladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Durov'un dün Fransa'da havalimanında gözaltına alınmasına ilişkin "Rossiya-24" televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

'Fransa'ya nota verildi'

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nin, bu konuda Fransız tarafıyla irtibata geçtiğini aktaran Zaharova, "Fransa'ya, Durov'a erişimin sağlanmasını talep eden nota verildi." dedi.

Sözcü Zaharova, Durov'un Fransa vatandaşı da olduğuna dikkati çekerek, "Sorun şu ki Fransa, Durov'u her şeyden önce kendi ülkesinin vatandaşı olarak kabul ediyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da, havalimanında dün gözaltına alınmıştı.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un, Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı ifade edilmişti.