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Batman'da dehşet! Önce genç kızı yaraladı, sonra intihar etti

Batman'da dehşet! Önce genç kızı yaraladı, sonra intihar etti

Batman'ın Gercüş ilçesinde Abdullah Ç. pompalı tüfekle Saliha A'yı ağır yaraladıktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Saliha A. hastaneye kaldırılırken, Abdullah Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

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Batman'ın Gercüş ilçesinde pompalı tüfekle genç kızı ağır yaralayan kişi aynı tüfekle intihar etti.

İlçenin Yayladüzü köyüne bağlı Derei mezrasında Abdullah Ç. (21), henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle önce Saliha A'ya (22), ardından kendine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Abdullah Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Saliha A, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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