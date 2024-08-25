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Arda Turan'dan taraftara 'Trabzonspor maçı' çağrısı

Arda Turan'dan taraftara 'Trabzonspor maçı' çağrısı

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacakları maçta tribünlerin dolu olmasını istediğini belirterek taraftarlara çağrıda bulundu. Turan, takımının oyunundan memnun olduğunu ve Trabzonspor karşısında en iyi şekilde mücadele edeceklerini vurguladı.

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul'da oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasında tribünlerin dolu olmasını isteyerek taraftara çağrıda bulundu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor galibiyetini değerlendiren Arda Turan, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor müsabakasını da dolu tribünler önünde oynamak istediklerini vurguladı.

“Herkesi tribünlere bekliyorum”

Trabzonspor'un Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olduğunu belirten Turan, "İşimizin zorluğunu biliyoruz. Trabzonspor'a gerekli saygıyı gösterip kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Başlarında çok sevdiğim büyüğüm, bizde emeği olan sevgili Abdullah Avcı hocam var. Onunla karşılaşmak da benim için gurur verici olacak. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi halimizle oynamaya çalışacağız. Bütün gençleri, çocukları, kadınları, Trabzonspor maçına bekliyorum. Dolu bir stadyumda güzel futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

“Lige renk katmaya çalışıyoruz”

Sivas deplasmanında takımının oynadığı oyundan memnun kaldığını da dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Kendi oyun stilimizden vazgeçmedik. Topa sahip olmayı istedik. Reaksiyona ve temasa hazırdık. Daha iyi bir zeminde oynamak isterdik. Zemine rağmen oyunun iki tarafını da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çözümler ürettik, daha çok gol pozisyonuna girdik. Oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. İlk günden beri söylediğim gibi haddimizi bilerek devam edeceğiz. Bizim ilk hedefimiz ligde kalabilmek. İyi oyun oynamaya, lige renk katmaya çalışıyoruz."

 

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